Обнаружен простой способ замедлить биологическое старение

Ежедневный прием мультивитаминов может немного замедлять биологическое старение организма. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные крупного клинического исследования.Ученые исследовали так называемый биологический возраст — показатель того, насколько быстро стареют клетки организма. Он может отличаться от паспортного возраста. Для оценки использовались «эпигенетические часы» — методы, которые определяют возраст организма по изменениям в ДНК. В анализ включили данные 958 участников исследования COSMOS со средним возрастом около 70 лет.Участники в течение двух лет принимали различные комбинации добавок: экстракт какао, мультивитамины или плацебо. Сравнение показало, что у людей, принимавших ежедневно мультивитамины, биологическое старение происходило немного медленнее. По расчетам ученых, разница соответствовала примерно четырем месяцам «замедленного» старения за два года.Наибольший эффект наблюдался у участников, чей биологический возраст в начале исследования был выше фактического. Авторы подчеркивают, что результаты требуют дальнейших исследований. В будущем ученые планируют выяснить, связаны ли такие изменения с более долгой жизнью и снижением риска возрастных заболеваний.

