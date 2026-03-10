Это не "авитаминоз": врач объяснил, когда с весенней апатией и усталостью нужно бежать к врачу

Врач Миронов отметил, что не стоит сваливать полный упадок сил на "весенний авитаминоз". В некоторых случаях причина может быть куда серьезнее.Привычка объяснять тотальную слабость безобидным весенним авитаминозом – распространённая и довольно рискованная ошибка. Обычная сезонная усталость проходит после нормального сна и отдыха на выходных. Но если вы просыпаетесь уже измотанным, а кофе бодрит максимум на полчаса, значит, причина глубже – на уровне клеток или гормонов. Об этом РИАМО рассказал врач Евгений Миронов.По его словам, при дефиците железа ткани буквально начинают испытывать кислородное голодание. Характерный признак – одышка и учащённое сердцебиение даже при минимальной нагрузке, например при подъёме на один лестничный пролёт.Часто извращается обоняние: начинает нравиться запах сырой земли, свежей краски, бензина или выхлопных газов, хочется грызть лед. Кожа становится бледной, а волосы истончаются и сильно выпадают, – рассказал медик.Недостаток витамина В12 в первую очередь отражается на нервной системе. Его типичный симптом – парестезии: покалывание, онемение или ощущение "мурашек" в пальцах рук и ног. Язык может становиться ярко-малиновым, гладким и болезненным. Появляется постоянное чувство "тумана" в голове, ухудшается память, падает концентрация, возможна неустойчивость при ходьбе.Снижение функции щитовидной железы, гипотиреоз, критически замедляет весь метаболизм. Человек постоянно мерзнет даже в теплом помещении, беспричинно набирает вес при полном отсутствии аппетита, пояснил Миронов.Он добавил, что в этом случае у человека по утрам заметны отёки лица и век, кожа становится чрезмерно сухой вплоть до микротрещин, пульс замедляется, беспокоят хронические запоры и стойкая апатия.По словам врача, ни прогулки, ни случайно выбранные витаминные комплексы такие состояния не устранят. Организм подаёт вполне конкретные сигналы тревоги. Вместо того чтобы заливать усталость энергетиками, лучше сдать анализы: проверить ферритин, уровень витамина В12 и гормон ТТГ. Именно эти показатели помогут врачу понять настоящую причину слабости пациента, подытожил эксперт.

