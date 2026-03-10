Специалисты рассказали, нужно ли есть первое каждый день

Суп является обязательным блюдом в отечественной культуре. С самого детства нас приучают есть первое каждый день. Но настолько ли необходимы подобные блюда? Врач-гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков ответил на этот вопрос.Специалист объясняет, что наш желудок способен вырабатывать соляную кислоту при поступлении любой пищи в организм. А потому важна не форма этой самой пищи, а ее содержание. Другими словами, главную роль играет баланс между белками, углеводами, жирами и клетчаткой, дополненный правильным режимом питания.Однако, сообщает "МК в Волгограде", суп может быть удобной пищей в отдельных случаях. К примеру, если снизился аппетит во время болезни или человек не может пережевывать твердую пищу. Кроме того, повышенная чувствительность ЖКТ или дефицит жидкости в организме также могут стать показанием к употреблению супов.

