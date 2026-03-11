Названы эффективные методы снизить уровень холестерина в крови

Диетолог Роб Хобсон назвал привычки в питании, помогающие нормализовать уровень холестерина в крови.Специалист считает, что с помощью питания можно эффективно снизить уровень холестерина. По его словам, диета хорошо работает на ранних стадиях, когда этот показатель повышен незначительно, а также в более серьезных случаях как вспомогательное средство к терапии.Хобсон подчеркнул, что принципы такой диеты просты и их нетрудно соблюдать: нужно есть как можно больше клетчатки, заменить половину животных жиров и белков на растительные, например, чаще употреблять оливковое масло вместо сливочного, а вместо мяса отдавать предпочтение яйцам и йогуртам. Также диетолог посоветовал для снижения уровня холестерина добавить в рацион пророщенную пшеницу, так как в ней содержатся вещества, снижающие холестерин.Помимо этого, специалист рекомендовал воздерживаться от сладостей, десертов, сосисок и колбас. По его словам, эти продукты не запрещены, но они должны составлять не более 20 процентов от общего рациона, в основе которого должны быть домашние блюда, овощи, фрукты, злаки, мясо, рыба, орехи и другие доступные продукты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки