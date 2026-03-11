Водородное лекарство: российские ученые нашли способ «чинить» нейроны с помощью газа

Специалисты Университета Лобачевского предложили инновационный метод реабилитации после черепно-мозговых травм с использованием молекулярного водорода. Эксперименты показали, что газ не только защищает нервные клетки от разрушения, но и восстанавливает когнитивные способности, воздействуя на ключевые механизмы повреждения мозга.Исследователи из Нижнего Новгорода вплотную приблизились к созданию принципиально новой терапии для пациентов с ЧМТ. В основе разработки лежит способность водорода купировать окислительный стресс — главную причину гибели нейронов после травмы.Как пояснила автор исследования, доктор биологических наук Анна Дерюгина, молекулярный водород защищает эритроциты, отвечающие за транспортировку кислорода, и нивелирует окисление тканей. В отличие от традиционных антиоксидантов, газ не токсичен даже в высоких дозировках, что открывает широкие возможности для длительной терапии посттравматических состояний.Эффективность метода уже подтверждена на лабораторных животных с травмами легкой и средней степени тяжести. Модель максимально точно имитировала реальные повреждения у человека. По словам ученых, после курса терапии у подопытных фиксировалось не только улучшение двигательной активности, но и восстановление высших мозговых функций. Это особенно важно, так как даже легкие сотрясения часто приводят к долгосрочным когнитивным нарушениям, снижающим качество жизни.Интерес к медицинскому применению водорода сегодня носит глобальный характер. Зарубежные коллеги нижегородских ученых также подтверждают, что газ легко проникает через гематоэнцефалический барьер и воздействует непосредственно на митохондрии клеток.Например, в клинических исследованиях при лечении последствий острых нарушений мозгового кровообращения водородная терапия приводила к уменьшению объема поврежденных тканей и улучшению неврологического статуса пациентов по сравнению с контрольными группами. В ряде случаев водород рассматривается как перспективный адъювант при интенсивной терапии тяжелых повреждений мозга, включая субдуральные гематомы.Исследование ННГУ проводится в кооперации с нижегородским Кардиохирургическим центром имени Королева. В планах ученых — расширение клинической практики и поиск оптимальных дозировок для разных степеней тяжести травм. Учитывая низкую себестоимость и абсолютную безопасность газа, новая методика имеет все шансы стать стандартом в нейрореабилитации уже в ближайшие годы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки