Названо максимальное время жевания жвачки без вреда для здоровья
По словам медиков, если жевать жвачку весь день или несколько часов подряд, то она нанесет серьезный вред здоровью. Так, такая привычка может привести к напряжению в шее и челюсти, болям в височно-нижнечелюстном суставе, головным болям и возникновению щелкающего звука при открывании рта, предупредили они.
Другими негативными последствиями чрезмерного увлечения жеванием специалисты назвали изжогу, вздутие живота, повышенное газообразование и отрыжку. Эксперты также предупредили, что некоторые подсластители, входящие в состав жвачки, обладают слабительным эффектом. Если же в ней содержится сахар, то повышается риск развития кариеса, добавили доктора.
