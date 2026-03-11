Названо максимальное время жевания жвачки без вреда для здоровья

Максимальное время жевания жвачки составляет 30 минут в день, утверждают врачи из Американской стоматологической ассоциации.По словам медиков, если жевать жвачку весь день или несколько часов подряд, то она нанесет серьезный вред здоровью. Так, такая привычка может привести к напряжению в шее и челюсти, болям в височно-нижнечелюстном суставе, головным болям и возникновению щелкающего звука при открывании рта, предупредили они.Другими негативными последствиями чрезмерного увлечения жеванием специалисты назвали изжогу, вздутие живота, повышенное газообразование и отрыжку. Эксперты также предупредили, что некоторые подсластители, входящие в состав жвачки, обладают слабительным эффектом. Если же в ней содержится сахар, то повышается риск развития кариеса, добавили доктора.

