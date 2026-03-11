Некоторые полезные продукты становятся вредными в большом количестве

Диетолог Татьяна Мещерякова предупреждает: некоторые полезные продукты должны употребляться исключительно умеренно. Например, это касается авокадо, шпината.Мещерякова рассказала в интервью, что, будучи превосходным источником важных витаминов, авокадо в то же время является очень калорийным. В большом количестве его плоды становятся вредными для фигуры.«Авокадо – источник ценных растительных жиров, витаминов А, Е, группы В, однако каждый содержит порядка 300-400 килокалорий», - сообщила врач «Мосленте».Еще один полезный продукт, с которым нужно быть осторожнее, – это шпинат. По словам Мещеряковой, в нем содержится много щавелевой кислоты, которая усугубляет уже имеющиеся нарушения в работе ЖКТ, почек, суставов. Также по названным органам может «ударить» употребляемая в большом количестве крупа киноа, считающаяся мега-полезной.Дополнительно врач порекомендовала умеренно есть говядину.«Несмотря на высокое содержание железа, магния, калия и витаминов, красное мясо может быть вредным для здоровья. ВОЗ советует употреблять не более 500 граммов в неделю в связи с возможными нарушениями в минеральном и жировом обмене», - проинформировала Мещерякова.Врач уточнила, что при наличии воспалительных заболеваний суставов, подагры красное мясо полностью исключается из рациона.Помимо этого медик обратила внимание на возможный вред для здоровья такого продукта как рыба. Некоторые виды рыб (например, тунец, макрель) могут содержать в себе следы ртути и свинца.Также полезным продуктом, способным быть вредным, врач назвала орехи. Переедание ими плохо сказывается на поджелудочной железе, печени. Вдобавок орехи содержат фитиновую кислоту, мешающую организму усваивать микроэлементы из пищи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки