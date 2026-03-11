Включение в рацион миндаля способствует лучшему контролю аппетита и сокращению объема калорийной пищи – таковы результаты нового исследования ученых.Научные специалисты, представляющие Университет Южной Австралии, пришли к заключению о пользе миндаля для похудения и поддержания здорового веса. Об их проекте рассказал журнал European Journal of Nutrition.В частности, ученые установили, что миндаль снижает аппетит и помогает меньше есть.«Употребление 30-50 граммов миндаля помогает снизить калорийность следующего приема пищи», - констатировали авторы исследования.В проводимых ими испытаниях участвовали 140 человек. Людей разделили на две группы. Участники одной группы утром съедали натощак горстку миндаля, участники второй группы – углеводную закуску. Впоследствии (спустя 30 минут, затем спустя час и два часа) у добровольцев проверяли содержание гормонов в крови. Далее ученые наблюдали за тем, как участники двух групп принимали пищу.Исследователи обнаружили, что у людей, которым давали миндаль, возрастала концентрация глюкагона полипептида поджелудочной железы, благодаря которым пищеварение замедлялось, мозг быстрее получал сигналы о насыщении, а также уменьшался аппетит. Перекусив миндалем, испытуемые начинали есть меньше – их следующий прием пищи терял в среднем 70 ккал.Эффект миндаля ученые связывают с богатым содержанием белка, клетчатки и ненасыщенных жирных кислот.«Регулярное употребление миндаля позволит лучше контролировать аппетит и воздерживаться от потребления высококалорийной пищи в большом количестве», - считают специалисты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки