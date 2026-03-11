Врач посоветовал один овощ при высоком давлении

Врач общей практики Амир Хан посоветовал есть свеклу или пить сок этого овоща при высоком артериальном давлении.Хан подчеркнул, что питание напрямую влияет на артериальное давление. Так, при гипертонии советуют сократить количество соли в рационе и регулярно есть бананы. По словам врача, свекла тоже помогает снизить давление. «Корнеплод содержит вещество, называемое нитратами, которое в организме преобразуется в оксид азота, расширяющий кровеносные сосуды», — рассказал он.Специалист отметил, что для получения ощутимого эффекта следует выпивать не менее 250 миллилитров свекольного сока каждый день. При этом он предупредил, что после употребления в крови может подниматься уровень сахара, поэтому людям с диабетом следует сначала проконсультироваться с врачом.

