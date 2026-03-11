Врач посоветовал один овощ при высоком давлении
Хан подчеркнул, что питание напрямую влияет на артериальное давление. Так, при гипертонии советуют сократить количество соли в рационе и регулярно есть бананы. По словам врача, свекла тоже помогает снизить давление. «Корнеплод содержит вещество, называемое нитратами, которое в организме преобразуется в оксид азота, расширяющий кровеносные сосуды», — рассказал он.
Специалист отметил, что для получения ощутимого эффекта следует выпивать не менее 250 миллилитров свекольного сока каждый день. При этом он предупредил, что после употребления в крови может подниматься уровень сахара, поэтому людям с диабетом следует сначала проконсультироваться с врачом.
