Назван провоцирующий голод тип стресса
Махова отметила, что поведение человека зависит от типа стресса, который он испытывает. Острое напряжение повышает уровень катехоламинов и снижает аппетит, а хронический стресс повышает уровень кортизола, и, наоборот, провоцирует голод.
Другими причинами сильного голода и тяги к жирной и сладкой пище врач назвала индивидуальные особенности и паттерны поведения, которые формируются в первые годы жизни. Она пояснила, что привычка заедать тревогу часто идет из детства, когда родители угощали ребенка сладостями, чтобы утешить или похвалить.
Чтобы перестать заедать стресс и избавиться от пищевых нарушений, доктор в первую очередь посоветовала работать над осознанностью и осмысленностью. Кроме того, она призвала научиться отличать эмоциональный и физический голод.
