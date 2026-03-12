Названы простые способы избавить сердце от проблем
«Для профилактики развития инфаркта и инсульта необходимо поддерживать физическую активность — 150 минут аэробной активности и две силовые тренировки в неделю. Следует питаться сбалансировано и разнообразно, с включением необходимых белков, полезных жиров, медленных углеводов и различных макро- и микроэлементов», — говорит она в интервью РИА Новости.
Поскакалова рекомендует налегать на рыбу, овощи и фрукты. При этом стоит отказаться от алкоголя и курения, почаще проходить медосмотры.
Иллюстрация к статье:
Добавил validol в категорию Кардиология
