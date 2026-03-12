Врач предупредила о последствиях неправильно установленных брекетов

Доктор медицинских наук, главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова рассказала, какие проблемы могут возникнуть, если неправильно установить брекеты.«Осложнение в виде потери зуба может возникнуть, если при составлении лечения врач не учитывает толщину и структуру костной ткани челюсти человека. Чаще всего эта проблема встречается при неправильном прорезывании клыков», — заявила Дмитрова.Также, по словам врача, привести к опасным последствиям могут ошибки, допущенные при расчете клинической ситуации. Например, если у человека скученные зубы, перед установкой брекетов надо удалить зубы мудрости или премоляры. Это необходимо, чтобы освободить место под выровненные зубы. Если же этого не сделать, места в зубном ряду может не хватить, объяснила стоматолог.Доктор добавила, что опасно преждевременно снимать брекеты. Подобная ошибка, по словам Дмитровой, грозит сложными деформациями зубного ряда и, как следствие, развитием патологий височно-нижнечелюстного сустава, головными болями и нарушениями сна.

