Общение с внуками помогает пожилым людям сохранить здоровье

Общение бабушек и дедушек с внуками приносит пользу не только детям, но и людям старшего возраста. Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина раскрыла секрет такого общения.Как сообщает "Волгоградская правда.ру", мозгу человека необходимы сложные социальные контакты, особенно те, которые сопровождаются яркими положительными эмоциями. Именно таким взаимодействием часто становится общение между бабушками, дедушками и внуками. В этих отношениях практически нет строгих ожиданий и требований, поэтому люди могут свободно проявлять радость, удивление и искреннюю эмпатию.Особую ценность, по мнению эксперта, имеют совместные занятия, связанные с простыми интеллектуальными задачами. Это может быть заучивание стихов, рассказывание историй, обучение чтению или счету. Подобная деятельность помогает поддерживать когнитивную активность и замедляет возрастные изменения в работе мозга.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки