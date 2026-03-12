«Мотивация жить»: как танцы помогают в реабилитации после болезни

Группа исследователей Киотского университета провела масштабный эксперимент: 53 добровольца в возрасте от 65 до 84 лет в течение трех месяцев танцевали и разучивали хореографию под знакомые мелодии.Через 12 недель у танцующей группы вырос уровень окситоцина, гормона счастья, отделы мозга стали работать более слаженно. Исследователи сделали вывод, что танцы, грубо говоря, спасают мозг от старения. Руководительница Театра-студии оздоровительного танца «Танцуй, чтобы жить!» Елена Дружнова активно использует полезные свойства хореографии в работе. Она создала собственную методику, которая называется «оздоровительным танцем».— Я совмещаю легкие и интересные движения разных танцев (латина, восточные, эстрадные, танго, фламенко и так далее) и упражнения лечебной физкультуры, — пояснила собеседница.По словам Дружновой, благодаря танцам люди начинают чувствовать себя лучше: нормализуется работа сердца и сосудов, улучшается работа опорно-двигательного аппарата. Если есть нечувствительные, онемевшие части тела (после пневмонии, операций), чувствительность возвращается.Как сочетать и выбирать танец, зависит от того, что человеку нужно. Например, есть программы, на которые женщины ходят, чтобы похудеть, подтянуться, развить пластику и стать более женственными. Им подходит набор популярных танцев: латина, танго, фламенко, рок-н-ролл либо восточные, стрип-пластика, растяжка и сольная бачата. Как часто надо танцевать для нужного эффекта?— Раз в неделю — оптимальный вариант, — отвечает собеседница. — Именно такой ритм дает эффект, при котором приобретенная форма и навыки остаются на всю жизнь.А что танец дает кроме физической формы?— Очень часто — мотивацию жить, — говорит Дружнова. — Занимаясь танцами, человек приобретает главное — понимание, что он может хорошо выглядеть, быть привлекательным, сам может улучшать свое состояние, причем независимо от исходных данных. К примеру, со мной ведут танцы парень без ног и пожилая дама. У дамы деменция, три инфаркта и тяжелый инсульт. Но танцевать и радоваться жизни ей это не мешает. От танцев весь организм приходит в тонус. А от хорошего настроения, вызванного уверенностью в себе и сопутствующим танцам социальным контактом, меняется гормональный статус. Часто у человека появляется новая цель в жизни — выступать, заниматься танцами с близкими, подавать пример другим. Конечно, это все способствует тому, что человек хочет жить дальше. Он увлечен, ему интересно.

