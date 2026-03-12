Физическая активность в период беременности улучшает психическое развитие детей

Новая работа японских ученых показала, что физическая активность матери до и во время вынашивания ребёнка связана с лучшим нервно-психическим развитием у детей. Максимальный эффект наблюдали в области моторного развития детей.Многие исследования показывают, что высокий уровень двигательной активности при беременности позитивно влияет на здоровье и матери, и плода. Поэтому врачи в последнее время советуют беременным заниматься посильной физической активностью. Что способствует улучшению сердечно-сосудистой функции, качества сна, позволяет снижать продолжительность и болезненность родов, понижает риски развития перинатальной депрессии. Но долгое время оставались плохо изученными следствия подобной активности для ребенка.Группа ученых из Университета Тохоку задалась целью исследовать, как уровень физической активности матери до и во время беременности оказывает влияние на нервно-психическое развитие их детей. В анализ были включены 38219 пар мать-ребенок (при среднем возрасте матери 31,1 года). Около 43 процентов матерей признали свой уровень физической активности незадолго до беременности как средне-высокий. Тогда как с наступлением беременности преобладали оценки низкой или вообще нулевой активности.Первичный анализ показывает: рост физической активности в середине срока вынашивания связан со снижением рисков преждевременных родов и появления на свет детей с низким весом (p

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки