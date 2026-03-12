Урологи назвали неочевидные признаки проблем с мочеиспусканием

Некоторые на первый взгляд незначительные изменения могут указывать на проблемы с мочеиспусканием. Об этом рассказали урологи Ваннита Симма-Чианг и Акса Хан изданию The Guardian.Одним из неочевидных признаков проблем с мочеиспусканием врачи назвали изменение цвета мочи. Специалисты отметили, что слишком темный оттенок часто связан с обезвоживанием, а появление крови может сигнализировать о серьезных заболеваниях мочевыделительной системы.Симма-Чианг посоветовала также насторожиться, если человек слишком часто ходит в туалет, испытывает боль или сильно напрягается во время мочеиспускания. По ее словам, такие симптомы могут указывать на серьезные нарушения.Хан добавила, что о проблемах с мочеиспусканием может также говорить привычка слишком долго терпеть перед походом в туалет. Она предупредила, что, если регулярно игнорировать позывы, со временем сигналы мочевого пузыря ослабевают, а риск инфекций мочевыводящих путей увеличивается.

