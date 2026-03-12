Названы три неожиданные причины инсульта
По мнению специалиста, одной из неочевидных причин инсульта может стать массажер для шеи. Доктор объяснил, что сильное воздействие на область сонных и позвоночных артерий может повредить их стенку, что иногда приводит к образованию тромба и нарушению кровоснабжения мозга.
Также невролог предупредил, что инсульт может вызвать длительное запрокидывание головы назад, например, во время мытья головы в салоне красоты. По его словам, такая поза может сдавливать позвоночные артерии и ухудшать приток крови к мозгу.
Еще одним фактором риска врач назвал выдавливание прыщей на лице. Он уточнил, что опасно воздействовать на так называемый треугольник смерти
. По его словам, инфекции в этой зоне могут распространяться глубже и в редких случаях приводить к тромбам и инсульту.
