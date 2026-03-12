Некоторые продукты могут незаметно повышать уровень сахара в крови

Некоторые несладкие продукты могут содержать в себе сахар или какие-то подсластители, напомнила в интервью зарубежный диетолог Букет Эрташ Сефер.Специалистка рассказала о продуктах, которые могут незаметно повышать уровень сахара в крови. Такие продукты содержат в своем составе добавленный сахар, кукурузный сироп, другие производные сахара.В частности, подобным свойством отличаются соусы. По словам диетолога, любителям соусов лучше готовить их самим, используя натуральные ингредиенты – в готовой продукции часто содержатся ненужные добавки, в том числе влияющие на уровень сахара.«Готовые лимонные и гранатовые кислые соусы содержат довольно много сахара. Также можно долго спорить о том, что вреднее – картофель фри или кетчуп», - приводятся слова диетолога в «ИноСМИ».Также в составленный экспертом список продуктов, повышающих уровень сахара в крови, вошли фасованные хлопья, колбасные изделия и сосиски, безглютеновые продукты, готовые и упакованные бульоны, соленые крекеры. Букет Эрташ Сефер подчеркнула, что при покупке продуктов нужно внимательно читать этикетку и выяснять наличие в них добавленного сахара. Каждый из перечисленных продуктов может оказаться неожиданным для потребителя источником сахара.Кроме того, диетолог посоветовала исключить из рациона напитки с фруктовым вкусом – соки, воды, кефиры и так далее. Их потребление ассоциируется с резким ростом уровня сахара в крови.

