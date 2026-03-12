Связанная с депрессией усталость вызвана изменением выработки энергии в клетках

Возможно, исследователи открыли новый способ диагностики и лечения тяжелой депрессии на самой ранней стадии заболевания, что дает пациентам наилучшие шансы на выздоровление.Исследователи из Университета Квинсленда в сотрудничестве с Университетом Миннесоты проанализировали уровни аденозинтрифосфата (АТФ) — молекулы, известной как «энергетическая валюта», — в клетках головного мозга и крови молодых людей, страдающих депрессией.Сюзанна Тай из Квинслендского института мозга (QBI) при Университете Квинсленда заявила, что это первый случай обнаружения закономерностей в содержании этих молекул, вызывающих усталость, как в головном мозге, так и в кровотоке молодых людей с большим депрессивным расстройством (БДР).«Это позволяет предположить, что симптомы депрессии могут быть связаны с фундаментальными изменениями в том, как клетки мозга и крови используют энергию», — сказала Тай. «Усталость — распространенный и трудноизлечимый симптом большого депрессивного расстройства, и на поиск подходящего лечения могут уйти годы. Из-за недостатка исследований прогресс в разработке новых методов лечения был ограничен, и мы надеемся, что этот важный прорыв потенциально может привести к раннему вмешательству и более целенаправленному лечению».В ходе исследования группа ученых из Университета Миннесоты собрала образцы крови и провела сканирование у 18 человек в возрасте от 18 до 25 лет, у которых был диагностирован большой депрессивный синдром (БДС).Затем эти образцы были проанализированы командой QBI и сравнены с образцами участников, не страдающих депрессией.Исследователь QBI Роджер Варела заявил, что они обнаружили, что клетки у людей с депрессией вырабатывали больше молекул энергии в состоянии покоя, но имели сниженную способность увеличивать выработку энергии в условиях стресса.«Это говорит о том, что на ранних стадиях заболевания клетки могут работать с перегрузкой, что может привести к долгосрочным проблемам», — сказал Варела. «Это было неожиданно, потому что можно было бы ожидать, что у людей с депрессией выработка энергии в клетках будет ниже. Это позволяет предположить, что на ранних стадиях депрессии митохондрии в головном мозге и организме имеют сниженную способность справляться с повышенной потребностью в энергии, что может способствовать плохому настроению, снижению мотивации и замедлению когнитивных функций».Варела надеется, что это исследование поможет снять стигму, связанную с депрессией.«Это свидетельствует о том, что в организме происходят многочисленные изменения, в том числе в мозге и крови, и что депрессия влияет на энергетический уровень на клеточном уровне», — сказал он. «Это также доказывает, что не вся депрессия одинакова; у каждого пациента свои биологические особенности, и каждый пациент по-разному реагирует на болезнь. Мы надеемся, что это исследование поможет разработать более конкретные и эффективные варианты лечения».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки