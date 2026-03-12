JAD: две-три чашки кофе в день помогают защитить психическое здоровье

Употребление двух-трех чашек кофе в день может быть оптимальным вариантом для снижения риска тревожности и депрессии. Новый анализ данных, полученных от сотен тысяч взрослых, показывает, что умеренное потребление кофе связано с улучшением психического здоровья, в то время как чрезмерное употребление может нивелировать эти преимущества.Психические расстройства, такие как депрессия и сильный стресс, затрагивают миллионы людей во всем мире. Эксперты в области общественного здравоохранения все чаще рассматривают ежедневный рацион питания как способ помочь справиться с этими состояниями или предотвратить их.Предыдущие исследования кофе и психического здоровья дали противоречивые результаты. Некоторые из них предполагали, что употребление кофе снижает риск депрессии, в то время как другие не выявили четкой связи или даже намекали на потенциальный вред.В этих ранних проектах часто рассматривались небольшие группы людей или фиксировался лишь один момент времени. Кроме того, в них редко разделяли кофе на конкретные виды, например, безкофеиновые смеси или растворимый гранулированный кофе.Чтобы получить более ясную картину, группа исследователей в области общественного здравоохранения проанализировала обширную базу данных долгосрочных медицинских записей. Исследование возглавил Берти Рупин Сонг из Фуданьского университета в Китае вместе с несколькими коллегами.Сонг и исследовательская группа хотели выяснить, влияет ли количество и тип употребляемого кофе на риск развития расстройств настроения или стресса с течением времени. Они также хотели узнать, играет ли роль в этой взаимосвязи биологический пол или генетическая предрасположенность человека.В частности, человеческий организм перерабатывает кофеин с помощью специфических ферментов печени. У некоторых людей есть генетические особенности, позволяющие им быстро выводить кофеин из организма, в то время как другие перерабатывают его гораздо медленнее.Исследовательская группа предположила, что эти генетические различия могут изменить воздействие кофе на мозг. Они разработали свое исследование с учетом этих специфических генетических профилей наряду с ежедневными пищевыми привычками.Исследователи использовали обширную базу данных о здоровье, содержащую медицинскую и генетическую информацию о полумиллионе жителей Соединенного Королевства. Они сузили круг поиска до 461 586 взрослых в возрасте от сорока до шестидесяти девяти лет.Все, у кого на момент включения в базу данных уже было диагностировано расстройство настроения или стрессовое расстройство, были исключены из анализа. Это позволило исследователям отслеживать состояние здоровых людей с течением времени и выявлять тех, у кого развились новые психические расстройства.Когда участники впервые присоединились к проекту, они заполняли анкеты на сенсорных экранах, рассказывая о своих ежедневных привычках. Они точно указывали, сколько чашек кофе обычно выпивают каждый день.Они также указали, какой вид кофе предпочитают чаще всего. Варианты включали кофе без кофеина, растворимый или молотый кофе.Затем исследователи наблюдали за этими участниками в среднем более тринадцати лет. Они проверили национальные больничные записи, чтобы выявить всех, у кого недавно был диагностирован расстройство настроения, такое как депрессия, или стрессовое расстройство, такое как сильная тревога.В течение периода последующего наблюдения группа исследователей зафиксировала 18 220 новых случаев расстройств настроения. Также было зарегистрировано 18 547 новых случаев стрессовых расстройств.Для обеспечения точности результатов команда скорректировала свои математические модели с учетом широкого спектра внешних факторов. Они учли возраст, биологический пол, этническую принадлежность и уровень образования.Они также учитывали образ жизни, который мог повлиять на результаты. К ним относились привычки курения, потребление алкоголя, количество часов сна в день, уровень физической активности и ежедневное потребление чая.Наконец, команда учла сопутствующие заболевания, такие как высокое кровяное давление и диабет 2 типа. Они даже рассчитали специальный генетический показатель, чтобы разделить участников на две группы: с быстрым и медленным метаболизмом кофеина.Исследователи использовали передовую статистическую методику для поиска криволинейных закономерностей в данных, а не предполагали прямую линию. Этот метод позволил им точно определить, где польза от кофе достигает пика, а где она начинает снижаться.Результаты показали криволинейную зависимость между привычками потребления кофе и психическим здоровьем. Это означает, что по мере увеличения потребления кофе от нуля риск развития проблем с психическим здоровьем сначала снижается, достигает минимума, а затем начинает снова расти при самых высоких уровнях потребления.У людей, выпивавших две-три чашки кофе в день, был самый низкий риск развития как расстройств настроения, так и стрессовых расстройств. По сравнению с людьми, которые вообще не пили кофе, эта группа, умеренно употреблявшая кофе, продемонстрировала заметный защитный эффект.Однако употребление более пяти чашек кофе в день изменило ситуацию. При таком высоком уровне защитные свойства исчезли, и начал возрастать риск развития расстройств настроения.Исследователи также внимательно изучили различные виды кофе. Растворимый и молотый кофе в целом следовали одной и той же кривой, обеспечивая наибольшую защиту при употреблении двух-трех чашек в день.Чрезмерное потребление молотого кофе имело явные негативные последствия. Употребление более пяти чашек молотого кофе в день было связано с более высоким риском расстройств настроения по сравнению с полным отказом от кофе.Кофе без кофеина не показал четкой, измеримой связи с показателями психического здоровья. Это позволяет предположить, что наблюдаемые положительные эффекты обусловлены кофеином или чем-то, связанным с процессом его получения.Исследователи также обнаружили, что биологический пол влияет на силу связи между употреблением кофе и расстройствами настроения. Защитный эффект умеренного потребления кофе от расстройств настроения был гораздо сильнее у мужчин, чем у женщин.Исследовательская группа предполагала, что генетические различия в метаболизме кофеина изменят результаты. Удивительно, но генетическая способность человека метаболизировать кофеин не оказала никакого влияния на связь между употреблением кофе и психическим здоровьем.Как у людей с быстрым метаболизмом, так и у людей с медленным метаболизмом оптимальный эффект был одинаковым при употреблении двух-трех чашек в день. Генетические факторы риска не оказали статистически значимого влияния на результаты.Чтобы понять, почему кофе может защищать мозг, команда исследователей изучила различные химические маркеры в крови участников. Они сосредоточились на маркерах, связанных с функцией почек, здоровьем печени, переработкой жиров и физическим воспалением.Воспаление — это естественная реакция организма на травму или инфекцию, но хроническое воспаление может повреждать ткани и связано с депрессией. Исследователи обнаружили, что у любителей кофе, как правило, наблюдается более низкий уровень маркеров воспаления в крови.В этом процессе, по-видимому, также сыграл роль специфический белок под названием цистатин С, который помогает врачам измерять эффективность фильтрации отходов почками. Исследователи подсчитали, что изменения в воспалении и функции почек объясняют небольшую часть защитного эффекта кофе на мозг.Кофе содержит более тысячи различных химических соединений, включая антиоксиданты, которые уменьшают повреждение клеток. Исследователи предполагают, что эти соединения работают вместе, чтобы снизить воспаление и защитить нервные клетки в головном мозге.Умеренные дозы кофеина также стимулируют определенные химические рецепторы в мозге, которые помогают регулировать настроение и бдительность. Однако большие дозы кофеина могут спровоцировать высвобождение гормонов стресса, таких как кортизол, что может объяснить, почему употребление более пяти чашек в день становится вредным.Исследователи указали на ряд ограничений своей работы. Поскольку это был наблюдательный проект, он не может однозначно доказать, что кофе напрямую предотвращает психические расстройства.Вполне возможно, что люди с ухудшающимся психическим здоровьем естественным образом предпочитают пить меньше кофе. Также возможно, что какой-то неизвестный фактор одновременно влияет как на кофейные привычки человека, так и на его психическое благополучие.В исследовании использовались данные, полученные от участников, которые вспоминали и сообщали о своих пищевых привычках, что не всегда бывает абсолютно точным. Кроме того, привычки людей в отношении кофе могли измениться за тринадцать лет.Исследователи использовали только данные о потреблении кофе, собранные в самом начале проекта. Это означает, что любые последующие изменения в рационе человека не были учтены в окончательном анализе.Кроме того, содержание кофеина в чашках кофе не измерялось строго. В маленькой чашке слабого растворимого кофе содержится совершенно другой химический состав, чем в огромной кружке крепкого молотого кофе.Демографический состав базы данных также является ограничением. Участники были преимущественно белыми, проживали в Соединенном Королевстве и в целом были здоровее, чем среднестатистическое население.В будущих исследованиях необходимо будет точно отслеживать, сколько кофеина и определенных антиоксидантов потребляют люди в течение длительных периодов времени. Ученым также необходимо проверить эти закономерности на более разнообразных группах населения по всему миру.На данный момент результаты показывают, что умеренное ежедневное потребление кофе хорошо вписывается в здоровый образ жизни. Две-три чашки в день могут стать небольшой защитой от стрессов современной жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки