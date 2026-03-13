Названы неожиданные причины запора и диареи
Планеллс привела пример, что запор и диарея часто начинают преследовать людей, когда их дети вырастают и съезжают из дома. По ее словам, это объясняется не старостью, а резким изменением режима питания: многие перестают готовить для себя, пробуют еду на заказ или пропускают приемы пищи.
Другими неочевидными факторами Шах назвала стресс и сон. По ее словам, они способны сильно влиять на сам стул, а также на его частоту. При этом реакция на них всегда индивидуальна: у одних появляются внезапные позывы в туалет, у других — запоры. Кроме того, Вавра добавил, что привычки вроде частого употребления кофе, жвачек или других стимулирующих продуктов тоже могут влиять на перистальтику кишечника.
