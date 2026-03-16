Врач рассказала о последствиях частой мастурбации
По словам эксперта, регулярная мастурбация считается безопасной и даже полезной, но только в умеренных пределах. Чрезмерная частота может приводить к усталости, раздражительности и снижению концентрации. Кодл уточнила, что проблемы чаще возникают у тех, кто использует мастурбацию как способ снятия стресса или в ущерб другим аспектам жизни.
Специалист также отметила, что чрезмерная мастурбация может влиять на сексуальную жизнь с партнером. По ее словам, если человек привык получать сексуальное удовлетворение только самостоятельно, то удовольствия от секса с партнером может стать недостаточно. Чтобы предотвратить это, Кодл посоветовала следить за частотой мастурбации, учитывать общее физическое и эмоциональное состояние.
Она призвала обращаться к специалистам, если привычка начинает мешать повседневной жизни или социальным контактам.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий