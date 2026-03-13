Онколог рассказал о коварстве одного вида рака

Рак желудка часто развивается медленно и долгое время может не вызывать ярких симптомов, рассказал врач-онколог, хирург высшей квалификации Университетской клинической больницы имени И. М. Сеченова, эксперт фонда «Онкологика» Михаил Судаков. Он назвал особенности выявленной у блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) болезни.По словам хирурга, многие пациенты узнают о диагнозе уже на поздних стадиях, поскольку на раннем этапе болезнь может не проявлять себя. Причиной развития онкологического заболевания могут стать инфекция Helicobacter pylori, курение, злоупотребление алкоголем, наследственная предрасположенность, избыточное употребление соли и некоторые предраковые изменения слизистой, отметил он.«По мере прогрессирования заболевания могут появляться более выраженные признаки: дисфагия (затрудненное прохождение пищи), рвота содержимым желудка с неприятным запахом, а если происходит распад опухоли, то возможно кровотечение — рвота по типу кофейной гущи», — сказал онколог.Он отметил, что в России регистрируют около 30 000 смертей от рака желудка ежегодно, так как из-за поздней диагностики пятилетняя выживаемость не превышает 5-7 процентов. Врач дополнил, что полное излечение при распространенном раке желудка встречается редко. Однако, даже несмотря на это, при быстрой подобранной индивидуальной терапии достижение длительной ремиссии возможно, подчеркнул онколог.

