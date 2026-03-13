Назван способ снизить уровень холестерина за два дня
Чтобы снизить уровень холестерина, специалистка посоветовала 48-часовую диету, основу которой составляют овсяные продукты. Согласно этой схеме питания, на два дня необходимо сократить потребление калорий и перейти на блюда на основе овса.
По словам врача, подобный рацион помогает снизить уровень «плохого» холестерина. В одном из экспериментов у придерживавшихся 48-часовой диеты участников наблюдалось его снижение в среднем на 10 процентов.
Десаи объяснила этот эффект тем, что в овсе содержится много растворимой клетчатки. Она связывает холестерин в пищеварительной системе и уменьшает его всасывание в кровь, что в итоге способствует улучшению показателей сердечно-сосудистого здоровья.
