Бесконтрольная тяга к сладкому может возникать из-за проблем с кишечником

Ученые пришли к выводу, что переедание сладким из-за постоянной тяги к нему может возникать вследствие нарушения кишечной микрофлоры, сообщил журнал Current Biology.Исследователи из University of California (Калифорнийский университет) обнаружили, что бесконтрольная тяга к сладкому возникает, когда в кишечнике сокращается уровень бактерий S24-7. В этом ученые убедились, экспериментируя с мышами.Специалисты использовали животных с нарушенной микробиотой кишечника после приема антибиотиков, сравнивая их пищевое поведение с поведением животных, имевших нормальную, неповрежденную микрофлору. Оказалось, что когда мыши получали возможность есть сахар, грызуны с проблемным кишечником поглощали его на 50% больше. Что характерно: впоследствии, когда микробный состав кишечника животным восстанавливали, они переставали демонстрировать бесконтрольную тягу к сладкому вкусу.Ученые убеждены, что вывод о связи нарушенного кишечного микробиома и злоупотребления сладким актуален и в отношении людей.«Кишечные бактерии влияют на возникновение расстройств пищевого поведения – переедания и нервной анорексии. У людей с ними микробиота кишечника отличается от людей, у которых не диагностированы эти состояния», - процитировал экспертов Current Biology.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки