Врач рассказала, полезен ли белый шум для взрослых
«Белый шум активирует парасимпатическую нервную систему, снижая уровень кортизола (гормона стресса). В утробе плод слышит постоянный гул 70–90 дБ — это успокаивает ЦНС новорождённого. Исследования показывают, что 80% детей засыпают на 5-10 мин быстрее под шум, сон становится на 20-30% спокойнее. Эффект заметен с рождения до 6-12 месяцев, когда формируется цикл сна», — сказала эксперт.
Взрослые также могут использовать белый шум при инсомнии, храпе, тревоге. Он блокирует внешние раздражители, продлевая глубокий сон (REM-фаза). Исследования подтверждают, что белый шум значительно улучшает качество сна. Это особенно важно для родителей с новорождёнными.
Рекомендуется устанавливать громкость на уровне 50-60 дБ (разговорный шёпот) и включать за 30-60 мин до сна и на всю ночь, но не более 10-12 часов в сутки.
