Профессор Кутушов посоветовал использовать мандариновую кожуру
Профессор Кутушов заявил в интервью, что кожура мандаринов содержит больше ценных веществ, чем мякоть.
«Кожура цитрусовых всегда содержит больше витаминов С, А, Е, чем мякоть», - сказал специалист «Доктору Питеру».
Помимо этого, в мандариновых корках содержатся эфирные масла, пектин, калий, фосфор. Эти микроэлементы полезны сердцу,
желудочно-кишечному тракту, иммунной системе.
Профессор Кутушов посоветовал использовать мандариновую кожуру высушенной – например, как приправу или естественный ароматизатор. С ее использованием можно готовить оздоровительные напитки:
«Один из самых простых вариантов – приготовить отвар из высушенных корочек мандарина и ромашки».
Такой напиток, объяснил медик, улучшает функционирование кишечника, поджелудочной железы.
Еще один напиток готовится из высушенной кожуры мандарина, которая заливается кипятком и настаивается. Пить его вместе с медом полезно при ОРЗ и бронхитах.
В то же время ученый напомнил о существующих противопоказаниях.
«Применение корочек мандаринов возможно, если нет аллергии, повышенной кислотности, гастрита, язвы или панкреатита», - перечислил Кутушов.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий