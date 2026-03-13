Врач назвал три продукта, опасность которых недооценивается

Влияние вредной пищи на человеческий организм часто недооценивается, говорит врач Марк Гадзиян.По словам врача, кандидата медицинских наук Марка Гадзияна, в повседневном рационе многих людей присутствуют продукты, способные нанести организму «колоссальный вред». Одним из таких продуктов специалист считает колбасу. Специалист заявил, что примерно на треть она состоит из ненатуральных компонентов, разрушительных для здоровья.«Здесь спрятан жир, кожа животных, хрящи, мясные остатки, соединенные в одном продукте. Плюс 25-30 процентов трансгенной сои, эмульгаторов, загустителей», - отметил врач.Также, говорит эксперт, людьми недооценивается опасность консервов. Большинство их них не содержат «ничего полезного», при этом повышают риски сердечных нарушений. Кроме того, употребление консервов может способствовать развитию рака.«Многие консерванты – это канцерогены, которые увеличивают риск развития рака кишечника», - уточнил эксперт.Гадзиян подчеркнул: на постоянной основе консервированные продукты употреблять нельзя – их можно ест только в виде исключения, как некое «праздничное» блюдо.Опасной для здоровья медик назвал и белую муку. Он заявил, что помимо крахмала и глютена мука содержит в себе химический реагент, добавляемый для придания белоснежности. Наиболее вредной, по словам Гадзияна, является выпечка:«В выпечке из белой муки присутствует маргарин и сахар - это огромный вред для организма, который потом проявляется в ожирении, заболевании сердца и онкологии».

