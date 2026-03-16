Раскрыта ухудшающая сон безобидная привычка
Тахир отметила, что эта безобидная на первый взгляд привычка часто сопровождается неудобной позой, напряжением спины и шеи, что ведет к поверхностному сну и частым пробуждениям. «Даже если диван кажется уютным, регулярное засыпание на нем может постепенно нарушать цикл сна и мешать организму полностью восстанавливаться», — предупредила врач.
По мнению Миллер, лишний свет и шум в гостиной еще сильнее ухудшают качество сна. Однако специалисты подчеркнули: даже если сон на диване нарушил режим, его можно восстановить. Для этого Тахир посоветовала всем, кто заснул на диване, после пробуждения обязательно перемещаться в кровать. По ее словам, таким образом мозг постепенно вновь привыкнет спать в спальне.
