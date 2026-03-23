Кардиолог назвал 8 групп продуктов, которые снизят давление и холестерин

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности во всём мире. К ним относятся ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, артериальная гипертензия и атеросклероз.«Правильно сформированный рацион способен снижать уровень холестерина, уменьшать воспаление в сосудистой стенке, стабилизировать артериальное давление и поддерживать нормальный обмен веществ. Особенно важна такая профилактика после 40–45 лет, когда начинают возрастать риски атеросклероза, диабета и гипертонии», - сообщил «Свободной Прессе» медицинский директор Clean Clinic, д.м.н., член-корреспондент РАЕ, врач-кардиолог Евгений Аверин.Кардиолог назвал 8 групп продуктов, которые рекомендуется включать в рацион на постоянной основе.Жирная морская рыба — источник омега-3«Одним из наиболее изученных компонентов питания для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний являются полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Они снижают уровень триглицеридов, уменьшают воспаление, улучшают функцию эндотелия сосудов, снижают риск тромбообразования. Наиболее полезные источники: лосось, скумбрия, сельдь, сардины, анчоусы. Кардиологические рекомендации предполагают употребление 2–3 порций жирной рыбы в неделю», - отметил врач.Овощи и зеленьОвощи содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины и фитонутриенты, которые защищают сосуды от повреждения и снижают риск атеросклероза.«Особенно полезны листовые зелёные овощи, шпинат, руккола, брокколи и петрушка. Рекомендация - не менее 400–500 г овощей в день», - сообщил кардиолог.Цельнозерновые продуктыЦельнозерновые продукты содержат растворимую клетчатку, витамины группы B, магний и антиоксиданты.Полезные варианты: овсянка, гречка, бурый рис, цельнозерновой хлеб и киноа.БобовыеК ним относятся: чечевица, фасоль, нут, горох. Они содержат растительный белок, клетчатку, калий и магний.Исследования показывают, что регулярное употребление бобовых способствует снижению холестерина, улучшению контроля сахара крови, профилактике ожирения.Орехи и семена«Орехи содержат: мононенасыщенные жиры, витамин Е, магний, растительные стеролы. Наиболее полезные - грецкие орехи, миндаль, фисташки, семена льна и семена чиа. Регулярное употребление 30-40 г орехов в день связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний», - рассказал врач.Оливковое маслоОливковое масло первого холодного отжима является ключевым компонентом средиземноморской диеты, одной из самых изученных моделей питания для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Оно содержит: мононенасыщенные жирные кислоты, полифенолы, антиоксиданты. Эти вещества помогают снижать уровень «плохого» холестерина, уменьшать воспаление, защищать сосуды.Ягоды и фруктыЯгоды богаты полифенолами и антоцианами, которые защищают сосудистую стенку и улучшают микроциркуляцию.«Особенно полезны: черника, клубника, малина, черная смородина. Фрукты также содержат: калий, клетчатку, витамин C. Рекомендуемая норма — 2–3 порции фруктов или ягод в день», - сообщил врач.Кисломолочные продукты«Ферментированные молочные продукты могут положительно влиять на микробиоту кишечника, которая связана с обменом липидов и воспалением. Полезные варианты: натуральный йогурт, кефир, простокваша. Важно выбирать продукты без добавленного сахара», - отметил кардиолог.

