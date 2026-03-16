Режим сна в молодости влияет на продолжительность жизни

Режим сна и уровень активности в молодом возрасте становятся маркерами того, какой будет продолжительность жизни. Это подтвердило исследование, во время которого за рыбами велось наблюдение с подросткового возраста до самой смерти.Исследование выяснило, что юные рыбы, проявлявшие активность в период бодрствования, жили дольше, чем медлительные сородичи. Молодые особи, спавшие лишь в вечерние часы, имели большую продолжительность жизни, чем те, что спали днем.Эти данные говорят о том, что наше поведение в раннем взрослом возрасте способно предсказывать длительность его жизни в будущем. А также и то, как будет идти процесс старения задолго до первых признаков заболеваний.У людей и высших представителей животного мира старение является сложным процессом, влияние на который оказывают и генетика, и факторы окружающей среды. Поведение может стать удобным индикатором старения, потому что оно даёт возможность заглядывать во внутренний мир животного.Но детали взаимосвязи между поведением, старением и продолжительностью жизни всё ещё изучены слабо. Для восполнения этого пробела ученые обратили внимание на африканскую бирюзовую карпозубочку (Nothobranchius furzeri), рыбку размером с гуппи, средняя продолжительность жизни которой - от четырех до восьми месяцев.Наблюдение велось за 81 карпозубочкой с момента их рождения до самой смерти, с использованием камер, фиксировавших каждое движение животных в течение всех суток. Также была создана модель машинного обучения, позволившая выявлять закономерности в разных поведенческих характеристиках рыб: особенности движения, скорость и периоды покоя.Возраст 100 дней для карпозубок соответствует предпенсионному возрасту. Животные, которым в будущем предстояла долгая жизнь, были более активны, энергичны, в сравнении с теми, чья продолжительность жизни оказалась короче.Долгожители, прожившие более 200 дней, обычно спали лишь ночью, тогда как рыбы, не дотянувшие до преклонного возраста, часто дремали днем. Различия в активности и режиме сна были выраженными, их смогли применить для разработки «поведенческих часов», позволявших делать прогноз продолжительности жизни молодых особей.Также обнаружилось, что в определенном возрасте рыбы демонстрируют резкие перемены в поведении — так, они уже заметно меньше спят по ночам. Эти резкие изменения продолжались несколько дней, за ними следовали более длительные периоды стабильного поведения.Исследователям удалось проследить за молекулярными сдвигами в восьми органах. Они выяснили, что максимум молекулярных различий между короткоживущими и долгоживущими рыбами был связан с печенью.Так, те гены в печени, что участвуют в выработке белка и поддержке функциональности клеток, были активнее у рыб, умиравших в молодости, чем у их сородичей, что жили долго.Данные выводы аналогичны результатам исследований старения других видов. Теперь ученые надеются адаптировать данный подход для других животных и для людей.

