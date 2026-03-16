Не просто специя: почему пажитник заслуживает места на вашей кухне

Пажитник — он же фенугрек или шамбала — зелень по-настоящему самобытная. На Востоке его едят и используют как лекарство уже тысячи лет, а сейчас он снова в моде у всех, кто помешан на ЗОЖе. И это не просто слово: за его «древней силой» стоят вполне реальные научные факты, пишут авторы канала «Умная ферма Gronics».Исследования подтверждают: пажитник — отличный помощник для пищеварения и гормонального фона. Есть данные, что его семена помогают приводить в норму сахар и холестерин. Но давайте без фанатизма: врачи сразу предупреждают, что это крутая добавка к еде, а не «волшебная пилюля», которая вылечит диабет за один день.В плане вкуса у пажитника характер непростой — он дает приятную горчинку и очень плотный, пряный аромат. Если ели карри или хмели-сунели, вы точно с ним знакомы. Маленький лайфхак: если решите добавить семена в мясо или соус, сначала слегка прогрейте их на сковороде — так вкус раскроется гораздо сильнее. Листья тоже идут в дело: их можно кидать в салаты, омлеты или заваривать как чай. Только не переборщите, запах у него действительно мощный.Кстати, вырастить его можно самому. Пажитник не особо капризный, лишь бы было побольше солнца и рыхлая земля. Если посадите на даче, через пару недель будет первая зелень, а через пару месяцев — свои семена. А если дачи нет, просто прорастите микрозелень на подоконнике. Десять дней — и у вас под рукой ударная доза витаминов.Петрушка и укроп — это привычно, но ученые переключились на микрозелень: в ростках краснокочанной капусты витамина С в шесть раз больше, чем в кочане, а витамина К — почти в 70. А вырастить ее можно на подоконнике вместе с луком, чесноком и салатом — главное, досвечивать фитолампой зимой, писал «ГлагоL».

