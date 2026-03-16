Стоматолог-ортопед раскрыл неочевидную причину чувствительности зубов

Иногда зубы вдруг начинают реагировать на холодную, кислую, горячую пищу даже при использовании качественной пасты. Неочевидную причину зубной чувствительности в комментарии «Чемпионату» назвал челюстно-лицевой хирург, стоматолог-ортопед, гнатолог клиники DNK Дмитрий Поплавский.По словам врача, одна из основных причин чувствительности зубов — кислота. Она снижает pH в полости рта, и эмаль постепенно теряет минералы. Сначала это почти незаметно, затем появляются чувствительность и повышенная стираемость.Стоматолог подчеркнул, что среди прочих факторов вредить зубам могут газированные напитки, включая версии без сахара. «Отсутствие сахара не делает их безопасными для эмали. Кислотная нагрузка сохраняется, — пояснил Поплавский. — То же касается энергетиков и спортивных напитков. Их часто пьют небольшими глотками в течение дня, из-за чего они дольше негативно воздействуют на эмаль зубов».Фруктовые соки, морсы и смузи тоже не так безобидны, как многие привыкли думать, продолжил эксперт. Фруктовые кислоты и сахар создают условия для деминерализации. Даже вода с лимоном при ежедневном употреблении может со временем усилить чувствительность зубов. Кофе и холодный чай с сиропами действуют сразу в двух направлениях — сахар питает бактерии, а пигменты окрашивают поверхность.Поплавский подчеркнул, что важно не только что пить, но и как. Если растягивать кислый напиток на час, эмаль почти не успевает восстановиться. Лучше выпить сразу, чем «подпивать» весь день. После кислого не стоит сразу чистить зубы, так как эмаль в этот момент уязвима. Достаточно прополоскать рот водой и подождать 20-30 минут, заключил стоматолог.

