Врач Габуев перечислил подходящие для завтрака фрукты

Фрукты не нужно употреблять натощак, а также важно контролировать их количество в рационе.При правильном употреблении фрукты становятся превосходным источником витаминов и микроэлементов для организма, что способствует укреплению иммунитета и здоровья. В интервью врача-гастроэнтеролога Азамата Габуева были перечислены фрукты, подходящие которые включить в утренний прием пищи.В частности, медик назвал таким фруктом бананы: во время завтрака можно съедать один плод с кашей или творогом. Содержа много калия, они поддерживают работу сердечно-сосудистой системы.«Утром бананы могут положительно повлиять на нормализацию артериального давления», - отметил Габуев, беседуя с RT.Другой фрукт – грейпфрут – также хорошо вписывается в завтрак, дополняемый кашей, творогом или йогуртом. Он дает организму витамин С, калий, клетчатку, что позитивно созывается на его функционировании, на метаболизме.Также, по словам Габуева, одним из компонентов завтрака могут быть киви, яблоки. Эти фрукты улучшают состояние кишечной микрофлоры, улучшают естественный контроль уровней сахара и холестерина.Специалист отметил, что, употребляя фрукты, важно соблюдать умеренность, не есть их на пустой желудок, а также учитывать особенности своего здоровья.

