Врач Маилян назвала самые важные для женщин витамины

Витамин D назван врачом-гинекологом Мелани Маилян одним из наиболее важных для здоровья женщин.Врач Маилян сообщила в беседе с «Мослентой», что самыми важными витаминами для женского здоровья являются добавки группы A, B, C, D, E.Медик объяснила, что витамин D оказывает противовоспалительное действие, препятствует снижению иммунитета и развитию сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, достаток этого витамина положительно сказывается на менструальном цикле.Что касается витамина Е, его нехватку особенно важно восполнять женщинам, которые хотят и готовятся стать матерями и сердечно-сосудистую систему – полноценный уровень витамина E обеспечивает успешную овуляцию, защищает беременность от прерываний на раннем сроке.«Витамин C отвечает за внешний вид кожи, витамин B – за здоровье сердечно-сосудистой системы», - дополнила врач Маилян.Гинеколог посоветовала женщинам раз в год принимать курсом железо – этот микроэлемент их организм активно теряет при менструации. Наряду с железом прекрасному полу может быть полезен (в зависимости от анализов крови) прием таких нутриентов как кальций, омеги-3 жирные кислоты, магний, цинк. Данные вещества ответственны за защиту от остеопороза и холестериновых бляшек, помогают сохранять мышцы, снижать стресс.

