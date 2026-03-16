Врач предупредила о таящейся в молоке скрытой угрозе

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина предупредила, что избыточное употребление молока может навредить здоровью.«У многих людей, особенно во взрослом возрасте, организм вырабатывает недостаточное количество фермента лактазы, необходимого для расщепления лактозы — молочного сахара. В этом случае употребление молочных продуктов может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование, диарею, боли и общий дискомфорт в ЖКТ», — рассказала врач.Зарубина добавила, что у некоторых людей также может быть аллергия на белок коровьего молока. Она уточнила, что чаще всего такая проблема встречается у маленьких детей. Такая аллергия обычно проявляется высыпаниями, нарушениями пищеварения и коликами. Однако в редких случаях она может приводить к тяжелым аллергическим реакциям вплоть до анафилаксии.По словам специалистки, в промышленном молоке также могут содержаться следы гормонов и антибиотиков, которые используют в животноводстве. Регулярное поступление этих веществ в организм человека теоретически может влиять на его гормональный баланс, уточнила доктор.Врач подчеркнула, что молоко само по себе не является вредным продуктом. То, как оно повлияет на организм, во многом зависит от индивидуальных особенностей, состояния желудочно-кишечного тракта, возраста и общего рациона человека.

