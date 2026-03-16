Эксперт Гурина: напитки с пометкой "лайт" вредят обмену веществ
«Обычная газировка — это быстрые углеводы и удар по поджелудочной. Газировка без сахара — это вмешательство в обмен веществ и микрофлору с непредсказуемым долгосрочным эффектом. При употреблении "лайт-версии" напитка мозг получает сигнал сладкого вкуса, но при этом в организм не поступает глюкоза. Это усиливает тягу к углеводам и провоцирует переедание», — объяснила эксперт.
Гурина также отметила, что содержащиеся в напитках подсластители потенциально вредны для организма.
«При распаде некоторых подсластителей в организме образуется в том числе метанол, который токсичен и опасен для организма. В целом в микродозах подсластители безопасны для взрослых, но для детей потенциально опасны, особенно при чрезмерном употреблении», — подчеркнула эксперт.
