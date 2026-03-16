Старческая хрупкость наступает раньше, чем кажется, но её можно обратить вспять

Если мы проживём достаточно долго, у многих из нас со временем начнут проявляться характерные признаки хрупкости, от неустойчивости ног до спутанности сознания. Но не у всех. Можно вспомнить Джулию Хокинс, которая установила мировые рекорды в беге на 100 метров, начав бегать в 100 лет. Или журналиста Леонарда Бардена, который до сих пор пишет еженедельные колонки о шахматах в возрасте 96 лет. Такие люди бросают вызов судьбе и, кажется, избегают участи хрупкости. Вопрос: почему?Ответ кроется в новых исследованиях хрупкости, которые показывают, что это гораздо более сложное и многообразное состояние, чем кажется на первый взгляд. Удивительно, но мы также обнаруживаем, как она может начать развиваться в раннем возрасте, причём значительное число людей в возрасте 30 или 40 лет неосознанно находятся в «предхрупком» состоянии.Хорошая новость в том, что мы можем контролировать свою будущую хрупкость гораздо больше, чем нам кажется. Многие факторы, приводящие к ней, поддаются изменению, и средний возраст — отличное время для принятия мер. Более того, это новое понимание того, как стареть уверенно, открывает неожиданные способы борьбы с хрупкостью — и дело не только в физических упражнениях и силовых тренировках.УязвимостьПриблизительно говоря, хрупкость поражает около 10 процентов людей в возрасте 50 лет, и этот показатель возрастает примерно до половины всех людей в возрасте 80 лет. Хотя она связана со старением, она также сильно варьируется среди людей одного и того же хронологического возраста.Большинство из нас знакомы с физической хрупкостью, которая включает в себя потерю мышечной массы, известную как саркопения, из-за которой может быть трудно встать со стула без посторонней помощи, а также остеопороз, который приводит к хрупкости костей и переломам. Но люди также могут быть когнитивно немощными, что делает их значительно более уязвимыми к деменции. В целом, у ослабленных людей меньше биологических резервов, поэтому они гораздо менее устойчивы к любым травмам – будь то инфекция, операция или внезапная смерть члена семьи – что делает их склонными к значительному ухудшению общего состояния здоровья.«Хрупкость — это скорее состояние, чем конкретное заболевание», — говорит Мэри Ни Лохлейн, специалист по гериатрической медицине в Королевском колледже Лондона. «Это состояние сниженной устойчивости, сниженного резерва, поэтому ваша способность восстанавливаться после стрессового воздействия нарушена».Хрупкость все чаще признается чем-то, что важно выявлять как можно раньше. Пожилые люди с тяжелой хрупкостью не только в пять раз чаще умирают в течение следующего года, чем те, у кого ее нет, но и хрупкость связана с повышенным риском падений, делирия, внутрибольничных инфекций и деменции.Но хрупкость — это не внезапное явление. Теперь мы знаем, что она представляет собой конечную точку постепенного процесса, который может начаться удивительно рано в жизни. Исследование 2018 года, охватившее почти полмиллиона человек в Великобритании, показало, что у 38 процентов женщин в возрасте от 37 до 45 лет и у 35 процентов мужчин наблюдались признаки предхрупкости — состояния, которое Том Бреннан, исследователь старения из Университета Флиндерса в Австралии, описывает как «стадию раннего предупреждения».Стадия предхрупкости«Физиологически предхрупкость отражает состояние организма, находящегося под нагрузкой, но все еще обладающего высокой адаптивностью», — говорит Бреннан. «Люди еще не испытывают серьезных ограничений в повседневной жизни, но начинают накапливаться небольшие дефициты. Они могут чувствовать себя более уставшими, чем раньше, двигаться немного медленнее, быть менее активными или замечать незначительную потерю силы».Выявление хрупкости стало темой, приобретающей все большее значение в медицинской практике. С 2016 года в системе здравоохранения Великобритании используется цифровой инструмент, интегрированный в электронные медицинские карты первичной медицинской помощи, который позволяет врачам прогнозировать риски развития старческой немощности у пожилых людей и принимать меры на ранних стадиях. Он основан на исследованиях, проведенных в начале 2000-х годов гериатром Кеннетом Роквудом из Университета Далхаузи в Канаде, который разработал способ оценки старческой немощности как совокупного накопления различных физиологических дефицитов, от заболеваний до функциональных ограничений.Другие исследователи старения пытались сузить круг основных признаков старческой немощности. В знаменательном исследовании 2001 года гериатр Линда Фрид, работавшая тогда в медицинских учреждениях Джона Хопкинса в Мэриленде, и ее коллеги определили пять признаков, особенно показательных для развития хрупкости: непреднамеренная потеря веса, субъективная оценка усталости, низкая физическая активность, медленная скорость ходьбы и слабая сила хвата. Если у человека есть один или два таких признака, он находится в предхрупком состоянии, но если их три или более, он классифицируется как хрупкий.«Они выяснили, что это хороший показатель будущих результатов с точки зрения помещения в специализированное учреждение или уязвимости», — говорит Клэр Стивс, изучающая старение и здоровье в Королевском колледже Лондона.Чем раньше мы примем меры, заметив такие тревожные признаки, как недостаток энергии или мышечная слабость, тем больше пользы.Из пяти признаков Стивс выделяет скорость ходьбы как, пожалуй, наиболее показательную. Это связано с тем, что ходьба задействует множество систем организма и может быть нарушена различными сопутствующими заболеваниями. Например, плохое состояние сосудов приводит к скованности в ногах, а также влияет на двигательные центры головного мозга. «Ходьба — это процесс, задействующий весь организм», — говорит Стивс. «Чтобы быстро ходить, необходимы базовые мышечные функции, очень хорошее равновесие, хорошее пространственное восприятие окружающего мира и когнитивные способности, позволяющие всё это объединить».Но почему у одних людей признаки слабости начинают проявляться в относительно молодом возрасте, в то время как другие остаются здоровыми и крепкими до 90 лет? Для понимания этого необходимо немного углубиться в биологические основы старения.Как состояние кишечника влияет на хрупкостьХрупкость связана с уменьшением разнообразия кишечной микробиоты и снижением количества полезных противовоспалительных метаболитов, вырабатываемых этими микробами. Все это приводит к усилению воспаления во всем организме. Во многом это объясняется тесной связью между состоянием кишечника и иммунной системой.С возрастом у нас увеличивается количество стареющих клеток — клеток, похожих на зомби, которые больше не делятся и не размножаются, а просто остаются и постоянно выделяют воспалительные молекулы. «К 70 или 75 годам в вашем организме может быть от 300 до 500 граммов стареющих клеток», — говорит Николас Раттрей из Университета Стратклайда в Глазго, Великобритания.Но хотя здоровые люди среднего и старшего возраста лучше справляются с сдерживанием старения клеток, исследования показали, что как предстарческая, так и старческая немощность связаны с образованием растущего числа стареющих иммунных клеток в кишечнике. Это запускает воспаление кишечника, а вспышки вредных популяций кишечных бактерий могут синтезировать метаболиты, которые повышают вероятность образования стареющих клеток.Все это неуклонно ухудшает общее состояние здоровья человека. По мере старения белых кровяных клеток, называемых Т-клетками, иммунная система становится менее способной бороться с инфекциями, а воспалительные молекулы, образующиеся в кишечнике, могут поражать отдаленные органы и системы, от мышечной ткани до головного мозга. Воспаление также может вызывать явление, известное как анаболическая резистентность, при котором организму трудно генерировать новую мышечную ткань, даже в ответ на потребление белка и физические упражнения, что повышает риск саркопении.«Существует множество прямых доказательств связи воспаления и потери мышечной массы», — говорит Нихарика Дуггал из Бирмингемского университета, Великобритания.Другие признаки старения также участвуют в развитии хрупкости — в частности, нарушения работы энергетических центров в наших клетках, называемых митохондриями, которые преобразуют питательные вещества, такие как жиры и сахара, в молекулу АТФ, которая питает организм. У людей с хрупкостью наблюдается выраженная митохондриальная дисфункция. Например, исследование 2019 года, проведенное Раттреем и его коллегами с участием 1191 человека в возрасте от 56 до 84 лет, выявило 12 метаболитов в крови, которые отличают ослабленных людей от не ослабленных, указывая на нарушение способности метаболизировать жиры, что влияет на здоровье мозга, иммунной системы и других органов.«В конечном счете, всем клеткам нашего организма нужна энергия для выполнения своих повседневных задач», — говорит Раттрей. «По мере того, как эти механизмы нарушаются, ваши клетки будут иметь меньшую производительность и меньшую способность восстанавливаться после повреждений».Но есть и неожиданные причины ослабленности, такие как состояние психики. Бреннан исследовал поведенческие и психологические изменения в среднем возрасте, которые часто предшествуют видимому физическому упадку. Исследование, проведенное им с коллегами в прошлом году, показало, что, хотя человек может выглядеть здоровым, его психика может служить ранним тревожным сигналом: люди, находящиеся в предстарческой стадии, чаще, чем не ослабленные, чувствуют себя одинокими и имеют более негативное отношение к старению.Эти открытия уже используются в здравоохранении. Например, во Франции Национальное агентство общественного здравоохранения уделяет приоритетное внимание определению степени хрупкости человека как способу предотвращения падений, а врачи получают стимулы для оценки внутренних возможностей пожилых людей. Это включает в себя оценку их подвижности, когнитивных функций, психологического состояния, состояния питания и состояния сенсорных способностей, таких как зрение и слух.Исследователи считают, что это может существенно изменить ситуацию. Бреннан, например, считает, что обследование людей в возрасте 40 лет на наличие признаков старческой немощности, таких как скорость ходьбы, сила хвата и психологические показатели, может улучшить общественное здравоохранение. Раттрей надеется использовать накопленные знания о биологических основах старческой немощности для разработки анализа крови для обследования пожилых людей, которым предстоит операция, с целью оценки их устойчивости.«Если анализ покажет, что у человека повышены маркеры старческой немощности… ему может помочь применение стероидов для усиления иммунного ответа», — говорит он. «Возможно, операция вообще не потребуется».Но многое мы сами можем сделать, чтобы предотвратить или смягчить признаки предстарческой немощности. Чем раньше мы предпримем действия и внесем необходимые корректировки, заметив тревожные сигналы, такие как недостаток энергии или мышечная слабость, тем больше пользы.Устойчивость через микробиом кишечникаУчитывая, что дисбаланс кишечной микрофлоры связан с хрупкостью, изменения в рационе питания, способствующие разнообразию микробиома, могут значительно помочь. В своей книге я описываю, как потребление большего количества клетчатки и ферментированных продуктов улучшает разнообразие кишечной микрофлоры и когнитивные функции у людей, находящихся на стадии предхрупкости. Например, клиническое исследование 2020 года с участием более 600 человек в возрасте от 67 до 79 лет показало, что употребление средиземноморской диеты с высоким содержанием растительной и свежей пищи привело к снижению количества кишечных микробов, связанных с хрупкостью. Другие исследования показали, что люди, испытывающие дефицит ключевых минералов, особенно кальция, магния, селена и цинка, подвержены большему риску развития хрупкости.Другие варианты могут помочь тем, кто уже находится в состоянии хрупкости. Например, клиническое исследование 2024 года, посвященное пребиотикам инулину и фруктоолигосахаридам — обе формы растворимой клетчатки — привело к значительному улучшению скорости ходьбы и силы хвата у ослабленных взрослых старше 65 лет.В особо тяжелых случаях старческой немощности Стивс интересуется, может ли более обширная модуляция микробиома посредством трансплантации фекальной микробиоты (ТФМ) — получения кишечных бактерий от более молодого, здорового донора, как правило, путем приема образцов его фекалий в виде таблеток или путем прямой инфузии в кишечник — помочь омолодить определенные системы органов.Два года назад она и ее коллеги провели клиническое исследование под названием CLODIfrail, в котором очень ослабленные пожилые люди с угрожающей жизни инфекцией Clostridioides difficile в толстой кишке получали ТФМ. Результаты показали, что это связано с кратковременным снижением риска смерти. «По имеющимся данным, помимо инфекции Clostridium difficile, улучшились и другие показатели», — говорит Стивс. «Так, у некоторых людей после трансплантации суставы стали чувствовать себя намного лучше, и тому подобное».Однако людям среднего возраста, желающим избежать преждевременной слабости, Стивс рекомендует простые изменения образа жизни, чтобы не усугублять состояние иммунной системы, такие как сокращение потребления алкоголя и вакцинация. Некоторые исследования показали, что употребление алкоголя, особенно чрезмерное пьянство, может способствовать образованию стареющих клеток, в то время как вакцинация может иметь более широкие преимущества для иммунной системы, например, предотвращая повреждение митохондрий при инфекциях.Физические упражнения также играют ключевую роль, поскольку они приносят пользу нашему организму, мозгу и иммунной системе множеством способов. Дейзи Уилсон, гериатр из Бирмингемского университета, говорит, что силовые тренировки, такие как отжимания или поднятие тяжестей, — хороший способ предотвратить физическую слабость, поддерживая здоровье мышц и костей. Даже очень слабые люди в возрасте 90 лет могут улучшить свою силу.Кроме того, некоторые добавки могут максимально усилить пользу от физических упражнений с возрастом. Некоторые исследования указывают на креатин, природное соединение, хранящееся в мышцах и мозге, которое предпочитают бодибилдеры, поскольку оно способствует выработке энергии во время высокоинтенсивных тренировок и помогает наращивать мышечную массу, но которое может быть особенно полезно в пожилом возрасте. Однако Стива больше всего интересуют очевидные преимущества лейцина. В некоторых исследованиях на пожилых людях было показано, что эта аминокислота помогает противодействовать возрастной потере мышечной массы, поскольку она запускает биохимический путь, участвующий в восстановлении и росте мышц, особенно в сочетании с витамином D3.Антивозрастные терапевтические средстваКак и в случае с трансплантацией фекальной микробиоты, накапливаются данные – в основном в исследованиях на животных – о различных преимуществах других антивозрастных терапевтических средств, иногда называемых геропротекторами, когда речь идет о предотвращении или обращении вспять старческой немощности. Геропротекторы варьируются от группы лекарственных препаратов и растительных химических веществ, известных как сенолитики, которые могут выводить из организма избыток стареющих клеток, до добавок, таких как никотинамид рибозид (форма витамина B3), который, как считается, действует как источник энергии, помогающий клеткам генерировать новые митохондрии.Сейчас идет гонка за тестирование этих соединений на людях, чтобы выяснить, могут ли они предотвратить или облегчить старческую немощность. Первоначально каждое соединение назначается относительно здоровым людям старше 70 лет, чтобы проверить, улучшает ли оно биологические показатели, такие как разнообразие микробиома кишечника, старение иммунной системы и состояние митохондрий. Если результаты будут положительными, следующим этапом будет тестирование соединений на людях старше 60 лет с признаками предстарческой слабости, которым предстоит операция по поводу рака толстой кишки, чтобы оценить, предотвращают ли они ухудшение состояния после операции.В конечном итоге, если геронтопротекторы окажутся эффективными, то вопрос будет заключаться в том, следует ли назначать их людям среднего возраста или людям, находящимся в крайне ослабленном состоянии, говорит Уилсон. «Еще много неизвестного».Предстоит еще долгий путь, но достижения в исследованиях старения могут означать, что однажды у нас будет гораздо больше вариантов решения проблемы старческой слабости. Между тем, будь то потребление достаточного количества клетчатки, выделение времени на силовые тренировки или сведение потребления алкоголя к минимуму, существует множество способов оставаться сильным дольше.

