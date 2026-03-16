Как похудеть с помощью жира, подсказали учёные

Учеными Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе проведено новое исследование, позволившее выяснить один из механизмов работы бурого жира, помогающий организму сжигать калории и поддерживать тепло. Детали работы опубликованы в журнале Nature. Они получены пока на мышах, но в скором будущем станут полезными в лечении ожирения и инсулинорезистентности.Главное отличие бурого жира от белого в том, что он не запасает энергию, а служит для преобразования ее в тепло. Раньше было принято считать, что этот процесс регулируют в основном митохондрии и разобщающий белок 1. Но исследование показало, что даже в отсутствие данного белка бурый жир у мышей вырабатывал тепло, что говорит о существовании дополнительного механизма.Таким алгоритмом стали пероксисомы, это клеточные структуры, коррелированные с переработкой жиров. В ходе опытов выяснилось, что при действии холода их число в буром жире растёт, а когда нарушается основная митохондриальная система обогрева, их становится еще больше. Основная роль в этом механизме принадлежит белку ACOX2.Эксперименты продемонстрировали: мыши без ACOX2 хуже перенося холод, у них активнее снижалась температура тела, они слабее реагировали на инсулин, а набор веса при жирной пище шёл быстрее. У грызунов с высоким уровнем ACOX2 ситуация была обратной: они лучше приспосабливались к холоду, обладали меньшей массой тела и более высокой чувствительностью к инсулину даже при аналогичном рационе. Замеры показали, что в случае переработки особых жирных кислот с участием ACOX2 клетки бурого жира нагреваются, тогда как у животных без этого белка бурый жир остаётся холодным.Авторы поясняют: жирные кислоты, которые запускают данные процессы, вырабатывает организм, также они присутствуют в молочных продуктах и грудном молоке, продуцируются и рядом кишечных бактерий. В других научных работах описывается феномен меньшего веса у людей с повышенным содержанием жирных кислот в крови, но чёткую причинную связь пока не доказали.

