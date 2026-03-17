Разработан инновационный гель для заживления ран

Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали материал на основе пептидного гидрогеля для ускоренного заживления ран, уникальный состав готовится к испытаниям. Об этом ТАСС сообщила ректор ЯГТУ Елена Степанова."На кафедре биотехнологии и фармацевтического инжиниринга Института химии и химической технологии ЯГТУ завершается разработка оригинального композиционного материала на основе пептидного гидрогеля для ускоренного заживления ран с антимикробным эффектом при послеоперационной терапии, лечении хронических и диабетических язв, ожогов и травм. Импортозамещение в медицинской отрасли сегодня особенно важно, существующие аналоги таких ранозаживляющих средств в основном импортные, дорогостоящие и не всегда в доступе", - сказала Степанова.По словам ректора, новый продукт сможет расширить перечень средств для заживления ран на российском фармацевтическом рынке. Преимуществом разрабатываемого материала является использование синтетических гелеобразователей. Для улучшения биосовместимости с живыми клетками и тканями ученые ЯГТУ предложили добавлять в гидрогель коллаген в небольшом количестве. Эти компоненты формируют трехмерную сетчатую гелевую структуру, необходимую для эффективного роста и закрепления клеток с последующим формированием здоровой ткани.В лаборатории Института химии и химической технологии ЯГТУ дополнительно был впервые получен антимикробный компонент класса миметиков катионных ультракоротких пептидов широкого спектра действия, который добавляется в разрабатываемый материал для защиты формирующихся тканей от бактериальных и грибковых инфекций. Механизм действия этого соединения должен обеспечить защиту от резистентных микроорганизмов.Автор уникальной технологии - аспирантка ЯГТУ Анна Наметкина. Она получила грант на разработку от Фонда содействия инновациям по результатам участия в программе "Умник-2025". Наметкина работает под руководством доцента кафедры, кандидата химических наук Наталии Красниковой, также в проекте участвуют студенты вуза.

