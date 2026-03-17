PLOS: Простой способ поможет снизить тревожность за 24 минуты

Cлушание специально подобранной музыки на протяжении 24 минут заметно снижает уровень тревожности. К этому выводу пришли психологи из Университета Торонто Метрополитен. В их клиническом исследовании музыка сопровождалась аудиальной ритмической стимуляцией — методом, использующим звуковые ритмы для активации мозговой активности.Тревожные расстройства являются одной из самых частых психологических проблем. Традиционной терапией считается медикаментозная или когнитивно-поведенческая. Но подобные методы не всегда доступны: препараты нередко вызывают побочные эффекты, а для терапия нужно время и финансы.Ученые ищут другие варианты снижения тревожности, проще и доступнее. Один из таких вариантов - цифровая музыкальная терапия, это специальные аудиотреки, которые можно прослушивать практически в любых условиях.К эксперименту привлекли 144 взрослых человека со средним уровнем тревожности. Все они уже принимали лекарства для контроля симптомов. Добровольцы случайным образом были поделены на четыре группы. Одной группе было предложено слушать 24 минуты розового шума, который использовали как контроль. Остальные прослушивали музыку с аудиальной ритмической стимуляцией в течение 12, 24 или 36 минут.До и после прослушивания участники отвечали на вопросы стандартизированных психологических опросников, позволяющих оценить уровень тревоги и настроение.Результат показал, что музыка с ритмической стимуляцией значительно понижала как когнитивные, так и физические проявления тревожности в сравнении с розовым шумом. Испытуемые также говорили об улучшении эмоционального состояния. Наиболее явный эффект выявили при прослушивании музыки в течение 24 минут. Этот сеанс оказался таким же действенным, как и 36-минутный, и намного лучше, чем 12-минутный.Авторы работы надеются, что подобные аудиопрограммы могут использоваться как удобный дополнительный инструмент управления стрессом и тревожностью. Но ученые акцентируют, что они не заменяют профессионального лечения и требуют дальнейших исследований.

