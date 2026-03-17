Учёные назвали три способа замедлить возрастную потерю мышечной массы

Комбинация силовых тренировок, упражнений на равновесие и достаточного потребления белка способна улучшить мышечную силу, скорость ходьбы и физическую независимость у людей с возрастной потерей мышечной массы – саркопенией.С возрастом все взрослые люди постепенно теряют мышечную массу, однако саркопения – прогрессирующее снижение силы и объёма мышц – представляет особую угрозу. Она затрудняет ходьбу, стояние и выполнение повседневных задач, а также повышает риск падений, которые у пожилых людей могут приводить к серьёзным травмам и даже летальным исходам, рассказывает verywellhealth.Новое исследование показало, что наиболее эффективный подход к борьбе с саркопенией включает три компонента: тренировки с отягощениями, упражнения на развитие равновесия и адекватное потребление белка. Согласно данным метаанализа, такое сочетание положительно влияет на скорость ходьбы, силу хвата и общую мышечную массу у людей старшего возраста.Доцент реабилитационной медицины Вашингтонского университета Рейчел Прусински отметила, что людям старше 60 лет целесообразно включать в распорядок как силовые, так и баланс-упражнения. Поскольку тренировки с сопротивлением не развивают равновесие напрямую, специалисты рекомендуют дополнительно практиковать упражнения, предполагающие ходьбу по неровной поверхности, перешагивание через препятствия и быструю смену направления движения. Силовые нагрузки рекомендуется выполнять не реже двух раз в неделю, а упражнения на равновесие – три и более раз. При этом, если человек легко выполняет более десяти повторений упражнения, нагрузку или сложность следует постепенно увеличивать.Важно подчеркнуть, что одно лишь увеличение потребления белка без физической активности не приводит к улучшению силы или подвижности. Диетолог Кэролайн Сьюзи указала, что белковые добавки могут быть полезны стратегически, однако приоритет следует отдавать цельным продуктам: курице, яйцам, бобовым, орехам и семенам.Особое внимание эксперты уделили пожилым людям, принимающим препараты класса агонистов рецепторов ГПП-1 (например, для лечения диабета или снижения веса). Такие лекарства могут способствовать потере мышечной массы, и в этих случаях протеиновые коктейли или порошки могут стать практичным решением. Однако перед началом приёма добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом.Медицинский директор отделения паллиативной помощи и гериатрии доктор Шахрин Панаротто говорит, что потребности в белке индивидуальны и зависят от состояния здоровья. Например, пациентам с заболеваниями почек может требоваться ограничение белка, а людям с подагрой – избегать красного мяса. Кроме того, не все протеиновые продукты одинаково хорошо усваиваются, а при наличии диабета важно выбирать напитки без добавленного сахара.

