Любовь к острой пище связали с развитием одного вида рака

Любовь к острой пище связана с развитием одного опасного вида рака, предупредила врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Ольга Видякина.Гастроэнтеролог объяснила, что в остром перце содержится вещество под названием капсаицин. По словам врача, в большом количестве оно увеличивает риск развития рака. «В странах, где специфика пищи подразумевает очень острые блюда в большом количестве, [капсаицин] приводит к росту заболеваемости раком желудка», — уточнила доктор.Видякина добавила, что острая пища стимулирует выработку желудочного сока. Если есть умеренно острую еду, это поможет лучше усваивать тяжелые блюда. В то же время дополнительная выработка желудочного сока увеличивает риск обострений воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит или энтероколит, заявила доктор.

