Врач сделала предостережение любителям чистить зубы раз в день

Врач-стоматолог Екатерина Цыбина предостерегла людей, которые чистят зубы раз в день или реже.«При редких чистках зубов может появиться некроз эмали, потом кариес, потом его осложнения с болевыми симптомами, воспаление десен, кровоточивость», — предупредила врач.Она подчеркнула, что любители недостаточной гигиены полости рта могут столкнуться еще с одним опасным последствием — пародонтитом, заболеванием, которое может приводить к разрушению костной ткани и потере зубов.Цыбина добавила, что чистить зубы рекомендуется два раза в день. По мнению стоматолога, делать это лучше после еды.

