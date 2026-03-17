Врач сделала предостережение любителям чистить зубы раз в день
«При редких чистках зубов может появиться некроз эмали, потом кариес, потом его осложнения с болевыми симптомами, воспаление десен, кровоточивость», — предупредила врач.
Она подчеркнула, что любители недостаточной гигиены полости рта могут столкнуться еще с одним опасным последствием — пародонтитом, заболеванием, которое может приводить к разрушению костной ткани и потере зубов.
Цыбина добавила, что чистить зубы рекомендуется два раза в день. По мнению стоматолога, делать это лучше после еды.
