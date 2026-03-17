Врач Гинзбург назвал льняное масло среди самых полезных продуктов для мозга

Жирные кислоты в составе льняного масла защищают головной мозг от негативных возрастных процессов упадка, сообщил диетолог Михаил Гинзбург.Доктор Гинзбург рассказал о трех продуктах с полезным действием на мозг. Одним из них он назвал льняное масло. Согласно рекомендации диетолога, в день нужно съедать до полутора столовых ложек.Гинзбург объяснил, что данный продукт является полиненасыщенных омега-3 жирных кислот. Полторы столовые ложки льняного масла могут обеспечить организм суточной нормой омега-3.«Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты – это соединения, которые улучшают работу мозга, защищают его от развития нейродегенеративных заболеваний», - сказал известный российский диетолог.Михаил Гинзбург добавил, что, помимо льняного масла, мозгу в этом плане будут также полезны семена льна и жирная рыба, богатые омега-3.Другой российский специалист, реабилитолог Сергей Агапкин, дополнительно сообщил, что содержащие эти жирные кислоты продукты могут, помимо прочего, эффективно поддерживать организм в периоды стрессов, усиливая его защиту от их неприятных последствий.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки