Есть мандарины каждый день небезопасно

Диетолог Анжелика Дюваль напомнила: цитрусовые могут вызывать аллергию даже у тех, кто не является аллергиком.Диетолог Анжелика Дюваль объяснила в интервью, почему не следует употреблять мандарины ежедневно. По словам специалиста, во избежание неприятных последствий для здоровья можно съедать по два фрукта дважды в неделю.Дюваль отметила, что мандарины насыщены большим количеством разных кислот, способных раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта. Если незаметно для себя переборщить с мандаринами, последствием этого становятся изжога, некомфортное ощущение в животе.Также диетолог указала на аллергенный потенциал всех цитрусовых, включая мандарины. Аллергия на них может возникнуть даже у здоровых людей.«Цитрусовые – это один из самых частых аллергенов. Аллергическая реакция может начаться у абсолютно любого человека, если он съест 10, 15 или 20 мандаринов за один присест», – уточнила специалист, беседуя с «Москвой 24».Медик порекомендовала покупать только те мандарины, качество которых не вызывает сомнений. В плодах, которые продаются без сертификата, могут содержаться разные ядовитые вещества.

