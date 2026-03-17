Одну категорию россиян призвали носить очки и не открывать окна
Кроме того, следует чаще проводить влажную уборку и при выходе на улицу надевать защитные очки и маски. При этом лучше всего будет выходить из дома в прохладную дождливую погоду, так как в ветреную и сухую в воздухе особенно много пыльцы.
В это время также можно использовать специальные назальные фильтры или защитные средства, которые закапываются в нос и создают барьер для прилипания частиц.
По приходе же с улицы эксперт советует сразу снимать одежду в коридоре и идти мыть руки, лицо и нос, а лучше всего — принять душ целиком. В течение дня при этом необходимо пить как можно больше воды, подытожил Бережанский.
