Одну категорию россиян призвали носить очки и не открывать окна

Варианты облегчения состояния при аллергии перечислил врач аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Бережанский. Данной категории россиян он в первую очередь посоветовал не открывать окна в период начала цветения, а также стараться использовать HEPA-фильтры в очистителях воздуха и увлажнители.Кроме того, следует чаще проводить влажную уборку и при выходе на улицу надевать защитные очки и маски. При этом лучше всего будет выходить из дома в прохладную дождливую погоду, так как в ветреную и сухую в воздухе особенно много пыльцы.В это время также можно использовать специальные назальные фильтры или защитные средства, которые закапываются в нос и создают барьер для прилипания частиц.По приходе же с улицы эксперт советует сразу снимать одежду в коридоре и идти мыть руки, лицо и нос, а лучше всего — принять душ целиком. В течение дня при этом необходимо пить как можно больше воды, подытожил Бережанский.

