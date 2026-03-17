WJP: мелатонин не должен рассматриваться как решение проблем со сном у детей

Мелатонин — одно из самых популярных средств для улучшения сна у детей, однако его растущее использование опережает научные данные о безопасности. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие мировые данные о применении гормона у детей и подростков.Мелатонин — это гормон, который регулирует циркадные ритмы и помогает организму засыпать. В последние годы он стал широко использоваться как безрецептурное средство от бессонницы у детей. Популярность объясняется тем, что его считают «натуральной» и безопасной альтернативой лекарствам.Однако ученые подчеркивают, что мелатонин влияет не только на сон. Он также участвует в регуляции иммунной системы, обмена веществ и репродуктивных процессов. При этом долгосрочные последствия его применения у детей остаются недостаточно изученными.Авторы обзора из Бостонской детской больницы проанализировали клинические исследования и данные о реальном применении мелатонина. Они обнаружили заметное несоответствие между масштабами использования препарата и количеством научных данных о его безопасности.Особенно быстро применение мелатонина растет в странах, где он продается без рецепта. Родители часто используют его как быстрый способ решить проблемы со сном у детей.При этом исследования показывают, что мелатонин действительно может быть полезен в некоторых случаях. Наиболее убедительные данные получены для детей с нейроразвитийными расстройствами — например, аутизмом или синдромом дефицита внимания и гиперактивности.В таких случаях мелатонин помогает быстрее засыпать, увеличивает продолжительность сна и может улучшать качество жизни семьи.Для детей без подобных нарушений доказательств значительно меньше. Большинство клинических исследований были короткими и включали ограниченное число участников, поэтому ученые пока не могут сделать однозначных выводов о его эффективности и безопасности.Особую обеспокоенность вызывают данные о качестве добавок. Анализы коммерческих препаратов показали, что фактическое содержание мелатонина в них может значительно отличаться от указанного на упаковке. Иногда в таких продуктах обнаруживаются и другие вещества, например серотонин.Также в последние годы выросло число случаев случайного приема мелатонина детьми. Особенно это касается маленьких детей, поскольку многие препараты выпускаются в форме жевательных конфет, похожих на сладости.Исследователи подчеркивают, что мелатонин не должен рассматриваться как универсальное решение проблем со сном у детей.По их мнению, в первую очередь следует использовать немедикаментозные методы: соблюдать стабильный режим сна, ограничивать использование экранов перед сном и формировать регулярные вечерние ритуалы.Если же мелатонин все-таки применяется, специалисты рекомендуют использовать минимальные дозы, ограничивать продолжительность приема и обязательно консультироваться с врачом.

