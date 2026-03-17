Желающим избежать сонливости после обеда дали три совета

Терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала, как правильно питаться в обед и что сделать сразу после приема пищи, чтобы избежать появления сонливости.Желающим избежать сонливости после обеда врач рекомендовала есть рыбу, птицу, мясо, бобовые или творог, а также овощи или фрукты. Она объяснила, что источники белка хорошо насыщают, а клетчатка из растительной пищи помогает избежать резких скачков сахара в крови. От сладкого и выпечки в обед лучше воздержаться, уточнила врач.Еще один совет Чистик — употреблять еду в спокойном темпе и не на бегу. Также, по ее словам, сразу после окончания приема пищи лучше совершить короткую прогулку. «Мягкая активность в виде 10-15 минут спокойной ходьбы на свежем воздухе позволит переключиться и избежать провала энергии», — рассказала специалистка.

