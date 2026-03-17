Nutrients: Вишневый сок помогает при бессоннице, уверяют ученые
Специалисты обобщили и провели анализ предыдущих пилотных исследований, посвящённых наблюдениям за пожилыми людьми с нарушениями сна. Участникам в течение двух недель предлагалось ежедневно пить сок кислой вишни. Последствия сравнили с периодом, когда та же группа людей получала плацебо. Выяснилось, что после потребления вишневого сока испытуемые в среднем спали дольше и реже просыпались.
Специалисты связывают данный эффект с биологически активными веществами, которые содержатся в кислой вишне. Один из них — мелатонин, гормон, который регулирует циркадные ритмы, другие: триптофан, принимающий участие в синтезе серотонина, а также магний и флавоноиды, имеющие мощные противовоспалительные свойства. По мнению авторов работы, комплекс этих веществ одновременно влияет на «градус» стресса, настроение и регуляцию сна.
Бессонницей страдают от 40 до 70 процентов пожилых. А лекарства для сна часто провоцируют побочные эффекты, поэтому столь актуален поиск безопасных немедикаментозных способов улучшения сна.
